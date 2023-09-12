«Проект Украина закрыт»: СБУ возбудила уголовное дело против Аркадия Бабченко

Журналист и военный корреспондент Аркадий Бабченко (признан иноагентом в РФ, включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале сообщил, что Служба безопасности Украины возбудила против него уголовное дело.

«СБУ завело на меня дело. Кримінальне провадження. Уголовное производство. Ориентировка на меня висит в базе пограничников. Наказ - пересечению кордона не препятствовать. После пересечения - задержать и направить в Лукьяновское СИЗО», - написал он.

{{related_post_F!8NirWq8}}﻿

Бабченко допустил, что причиной возбуждения дела стала его критика в адрес президента страны Владимира Зеленского, и «никаких других вариантов быть просто не может».

«Для меня это крушение. Всех планов. Всех мыслей. Всех надежд. Все эти годы я свое будущее ассоциировал с Украиной. Сейчас, только семью устрою в безопасном месте - а дальше: все мысли, вся стратегия - все там. Как-нибудь заеду. Мне надо быть там. Там мое место», - добавил он.

Военкор объявил себя космополитом, у которого, по его словам, после возбуждения дел в России и Украине нет ни дома, ни паспорта.

«Проект «Украина» в отношении меня закрыт. Закрыл его не я. Поедем дальше по миру. Искать новый дом. Я теперь стопроцентный космополит. Ни дома. Ни паспорта. Ни страны», - подытожил Бабченко.

Россия объявила в розыск журналиста Аркадия Бабченко в январе текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

