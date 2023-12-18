Залужный подтвердил, что в его кабинете нашли прослушку

По его словам, в одном из них, которое он планировал использовать, действительно нашли прослушивающее устройство.

«В одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли», - отметил главком, добавив, что прослушку нашли не только у него.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что в одном из помещений, которое Залужный мог использовать для работы, обнаружили прослушивающее устройство, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».