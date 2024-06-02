СМИ: в Одесской области произошла диверсия на железной дороге

Утверждается, что инцидент произошел на станции Одесса-Восточная. Сотрудники железной дороги обнаружили на путях металлические предметы, установленные для схода поезда с рельсов.

По информации журналистов, диверсия произошла 31 мая. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело. Установить причастных не удалось.

Это не первый подобный случай на железных дорогах Украины. Ранее инциденты произошли в Николаевской и Черкасской областях, сообщает «Радиоточка НСН».

