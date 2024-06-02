СМИ: в Одесской области произошла диверсия на железной дороге
На железнодорожном перегоне в Одесской области произошла диверсия, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы региона.
Утверждается, что инцидент произошел на станции Одесса-Восточная. Сотрудники железной дороги обнаружили на путях металлические предметы, установленные для схода поезда с рельсов.
По информации журналистов, диверсия произошла 31 мая. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело. Установить причастных не удалось.
Это не первый подобный случай на железных дорогах Украины. Ранее инциденты произошли в Николаевской и Черкасской областях, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Москве девочка выжила после падения с девятого этажа
- Под Белгородом шесть населенных пунктов остались без света после обстрела
- СМИ: в Одесской области произошла диверсия на железной дороге
- Семь человек пострадали при обрушении дома в Стамбуле
- «Единая Россия» выдвинула Беглова кандидатом на выборах губернатора Петербурга
- Спортивная экзотика: Российский шоу-бизнес не играет в гольф
- Силуанов: Россияне не уйдут от НДФЛ после его повышения
- ВС России освободили населенный пункт Уманское в ДНР
- Бывший студент МГУ Гулько заявил о нежелании возвращаться на Украину
- На Украине ввели экстренные отключения электричества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru