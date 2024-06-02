СМИ: в Одесской области произошла диверсия на железной дороге

На железнодорожном перегоне в Одесской области произошла диверсия, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на правоохранительные органы региона.

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Утверждается, что инцидент произошел на станции Одесса-Восточная. Сотрудники железной дороги обнаружили на путях металлические предметы, установленные для схода поезда с рельсов.

По информации журналистов, диверсия произошла 31 мая. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело. Установить причастных не удалось.

Это не первый подобный случай на железных дорогах Украины. Ранее инциденты произошли в Николаевской и Черкасской областях, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДиверсияОдессаУкраина

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