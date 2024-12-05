СМИ: В Одессе военкома прокатили на открытой двери автомобиля

Сотрудник территориального центра комплектования в Одессе пострадал в результате конфликта с водителем гражданского автомобиля, сообщает украинское издание «Страна».

Инцидент произошел, когда военный попытался остановить автомобиль для проверки документов. Водитель, предположительно уклоняющийся от призыва, попытался скрыться, а сотрудник ТЦК зацепился за дверь машины и некоторое время удерживался на ней во время движения.

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По данным издания, позже к месту происшествия подъехали неизвестные на двух автомобилях и напали на военного.

Пострадавший обратился в полицию и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами различных частей тела. Расследование обстоятельств нападения продолжается, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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