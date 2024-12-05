СМИ: В Одессе военкома прокатили на открытой двери автомобиля

По данным издания, позже к месту происшествия подъехали неизвестные на двух автомобилях и напали на военного.

Пострадавший обратился в полицию и был госпитализирован с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и ушибами различных частей тела. Расследование обстоятельств нападения продолжается, передает «Радиоточка НСН».

