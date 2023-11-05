СМИ: в Одессе слышны звуки взрывов

Место взрывов и их количество не называется. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В 16:27 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.

Накануне украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах на территории Харьковской области. До этого взрыв прогремел в Харькове, передает «Радиоточка НСН».

