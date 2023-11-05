СМИ: в Одессе слышны звуки взрывов

В Одессе вечером в воскресенье слышны звуки взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное».

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Место взрывов и их количество не называется. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Местные власти пока не комментировали ситуацию.

В 16:27 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.

Накануне украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах на территории Харьковской области. До этого взрыв прогремел в Харькове, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Дюк Ришелье
ТЕГИ:ВзрывОдессаУкраина

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