СМИ: в Одессе слышны звуки взрывов
5 ноября 202317:28
В Одессе вечером в воскресенье слышны звуки взрывов, сообщил украинский телеканал «Общественное».
Место взрывов и их количество не называется. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Местные власти пока не комментировали ситуацию.
В 16:27 мск в Одесской области объявили воздушную тревогу.
Накануне украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах на территории Харьковской области. До этого взрыв прогремел в Харькове, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Красноярском крае трехлетний ребенок умер после отравления домашней котлетой
- Палестина заявила о готовности взять на себя управление сектором Газа
- Россия продлила сокращение экспорта нефти до конца года
- СМИ: в Одессе слышны звуки взрывов
- Пранкеры Вован и Лексус опровергли причастность к розыгрышу Цыгановых
- Инфляция и кредиты. Из-за роста ключевой ставки ЦБ в России сокращается кредитный бум
- Вооруженный мужчина в аэропорту Гамбурга сдался полиции
- Умер актер из «Улицы разбитых фонарей» Владимир Белецкий
- Глава Еврейской автономной области пригласил беженцев из Израиля и Газы
- «Краснодар» обыграл «Крылья Советов» и возглавил таблицу РПЛ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru