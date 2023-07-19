СМИ: В очереди за протезами ног стоят более десяти тысяч украинских солдат

«Число раненных солдат, ожидающих протезы одной или двух ног, превышает десять тысяч», - говорится в сообщении. Эта информация, уверяет издание, получена от информированного военного источника.

Также сообщается, что благотворительная организация Kind Deeds помогает украинским инвалидам с октября прошлого года. Глава украинского департамента компании Александр Рубцов признался, что Kind Deeds не справляется с потоком желающих получить заветный протез - список ожидания большой.

По словам Рубцова, компании удалось помочь 20 солдатам, однако в очереди только в их отделении находятся еще 200 человек.

