СМИ: В очереди за протезами ног стоят более десяти тысяч украинских солдат
19 июля 202317:20
Более десяти тысяч украинских солдат потеряли конечности в военном конфликте с Россией, сообщает американское издание Newsweek.
«Число раненных солдат, ожидающих протезы одной или двух ног, превышает десять тысяч», - говорится в сообщении. Эта информация, уверяет издание, получена от информированного военного источника.
Также сообщается, что благотворительная организация Kind Deeds помогает украинским инвалидам с октября прошлого года. Глава украинского департамента компании Александр Рубцов признался, что Kind Deeds не справляется с потоком желающих получить заветный протез - список ожидания большой.
По словам Рубцова, компании удалось помочь 20 солдатам, однако в очереди только в их отделении находятся еще 200 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru