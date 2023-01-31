Украина получит от Франции ещё 12 гаубиц CAESAR

Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым.

«В свете нашей беседы с министром и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR», - уточнил Лекорню.

Кроме того, он добавил, что Франция готова обучить до двух тысяч украинских военнослужащих до начала лета 2023 года.

Ранее Лекорню заявил, что французские и австралийские власти договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины, сообщает RT.

