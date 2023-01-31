Украина получит от Франции ещё 12 гаубиц CAESAR
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Париж передаст Киеву ещё 12 артиллерийских установок CAESAR, сообщает РИА Новости.
Такое заявление он сделал на совместной пресс-конференции с главой украинского Минобороны Алексеем Резниковым.
«В свете нашей беседы с министром и разговора с президентом республики сегодня утром я хочу сообщить, что наш фонд поддержки позволит нам выделить Украине 12 дополнительных артиллерийских установок CAESAR», - уточнил Лекорню.
Кроме того, он добавил, что Франция готова обучить до двух тысяч украинских военнослужащих до начала лета 2023 года.
Ранее Лекорню заявил, что французские и австралийские власти договорились о совместном производстве артиллерийских снарядов калибра 155 мм для Украины, сообщает RT.
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