В России впервые начнут добывать литий
В России в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области начнут впервые добывать литий. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, пишут «Известия».
До этого в России литий не добывали, а приобретали этот металл за границей.
В Минприроды подчеркнули, что компания-разработчик «Арктический литий» планирует извлечь из недр 12 тысяч тонн оксида лития к 2027 году. Не позднее 2030 года рядом с местом добычи будет построен горно-обогатительный комбинат.
Ранее власти Мали решили добывать литий в партнерстве с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru