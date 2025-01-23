В России впервые начнут добывать литий

В России в рамках опытно-промышленной разработки Полмостундровского месторождения в Мурманской области начнут впервые добывать литий. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, пишут «Известия».

Рогов: Украина потеряла контроль над крупнейшим месторождением лития в ДНР

До этого в России литий не добывали, а приобретали этот металл за границей.

В Минприроды подчеркнули, что компания-разработчик «Арктический литий» планирует извлечь из недр 12 тысяч тонн оксида лития к 2027 году. Не позднее 2030 года рядом с местом добычи будет построен горно-обогатительный комбинат.

Ранее власти Мали решили добывать литий в партнерстве с Россией, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтроительствоРоссияМинприродыМурманская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры