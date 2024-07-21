СМИ: В Киеве прошел митинг в поддержку демобилизации военных

На центральной площади Киева состоялся митинг с требованием демобилизовать военнослужащих Украины, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».

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В нем приняли участие несколько десятков женщин и дети, которые держали в руках плакаты с надписями «Четкие сроки службы», «Почему наши военные самые незащищенные?».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду законопроекты о продлении военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ВСУСпецоперацияУкраинаКиев

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