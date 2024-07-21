СМИ: В Киеве прошел митинг в поддержку демобилизации военных
21 июля 202405:34
На центральной площади Киева состоялся митинг с требованием демобилизовать военнослужащих Украины, сообщает в Telegram издание «Страна.ua».
В нем приняли участие несколько десятков женщин и дети, которые держали в руках плакаты с надписями «Четкие сроки службы», «Почему наши военные самые незащищенные?».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский внесет в Раду законопроекты о продлении военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Киеве прошел митинг в поддержку демобилизации военных
- Трамп избавился от повязки на ухе после покушения
- Кандидат в вице-президенты США Вэнс призвал Байдена уйти в отставку
- Минтранс: Поднят вопрос о повышении аэронавигационного сбора авиабилетов
- Глобальный сбой в работе Microsoft затронул 8,5 млн компьютеров
- 16-летний подросток погиб при ударе ВСУ по Шебекино
- МОК не исключил изменение состава российских спортсменов на Олимпиаде
- Зеленский внесет в Раду законопроекты о продлении военного положения
- В Краснодаре после митинга жителей свет и вода вернулись в дома
- Генконсульство РФ проверит данные об отравлении граждан в турецком отеле
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru