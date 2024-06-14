СМИ: В Киеве произошел взрыв
14 июня 202410:58
Взрыв прозвучал в Киеве. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика страны».
«В Киеве был слышен взрыв... Жителей Киева призывают спуститься в убежище», — отмечает СМИ.
Кроме того, по данным издания, взрывы прогремели в Хмельницкой области.
Ранее в украинской столице была объявлена воздушная тревога, позже предупреждение об опасности распространили на всю территорию Украины.
Ночью 14 июня серия взрывов прозвучала в Хмельницкой и Харьковской областях, а также в подконтрольном Киеву Запорожье, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru