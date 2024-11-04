СМИ: В ЕС опасаются, что Трамп остановит помощь Украине

В Евросоюзе высказывают опасения по поводу возможной победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, считая, что он может полностью прекратить американскую поддержку Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, прекращение помощи может произойти моментально, чем, по мнению европейских дипломатов, воспользуется президент России Владимир Путин.