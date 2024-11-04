СМИ: В ЕС опасаются, что Трамп остановит помощь Украине
В Евросоюзе высказывают опасения по поводу возможной победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США, считая, что он может полностью прекратить американскую поддержку Украины. Об этом сообщает Politico со ссылкой на дипломатические источники.
По данным издания, прекращение помощи может произойти моментально, чем, по мнению европейских дипломатов, воспользуется президент России Владимир Путин.
По данным издания, Европа в настоящее время испытывает экономические трудности и сталкивается с внутренними разногласиями на фоне борьбы за лидерство между Германией и Францией, что может усилить уязвимость ЕС в случае сокращения американской помощи Украине.
Трамп неоднократно заявлял, что намерен завершить конфликт на Украине, если победит на выборах, и утверждал, что способен добиться этого в течение 24 часов. При этом, по сведениям The Washington Post, в частных разговорах он выражал готовность к компромиссу, который предполагал бы уступку Киевом части территорий. Кандидат в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнс сообщал, что план республиканцев включает внеблоковый статус Украины, сохранение Россией контроля над новыми регионами и создание демилитаризованной зоны, передает «Радиоточка НСН».
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