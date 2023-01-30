СМИ: В Днепропетровске прогремела серия взрывов

Так, другие подробности не сообщаются. В настоящее время данных о разрушениях не поступало.

Ранее, 30 января, воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

