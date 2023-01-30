СМИ: В Днепропетровске прогремела серия взрывов

В украинском городе Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Так, другие подробности не сообщаются. В настоящее время данных о разрушениях не поступало.

Ранее, 30 января, воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:УкраинаВзрыв
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