СМИ: В Днепропетровске прогремела серия взрывов
В украинском городе Днепропетровске прогремели взрывы. Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
Так, другие подробности не сообщаются. В настоящее время данных о разрушениях не поступало.
Ранее, 30 января, воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской областях Украины, а также подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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