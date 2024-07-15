СМИ: В боях за Часов Яр принимает участие немецкий снайпер

В начале июля Минобороны объявило об установлении контроля над районом Новый в Часовом Яре. Этот район расположен к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. Боевые действия за контроль над этой территорией продолжались в последние несколько недель.

4 июля Вооруженные силы Украины подтвердили свое отступление. Официальный представитель группировки «Хортица» Назар Волошин заявил, что удержание этой территории было признано «нецелесообразным». По его словам, командование приняло решение отступить на более защищенные позиции, передает «Радиоточка НСН».

