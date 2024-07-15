СМИ: В боях за Часов Яр принимает участие немецкий снайпер
Доброволец из Германии участвует в боевых действиях под Часовым Яром на стороне украинских вооруженных сил, сообщает Der Spiegel.
Журналисты издания взяли интервью у снайпера по имени Отто, 49-летнего мужчину из Баварии, который ранее занимался предпринимательской деятельностью. Он получил снайперскую подготовку в Вооруженных силах Германии и до начала боевых действий неоднократно посещал Украину.
В начале июля Минобороны объявило об установлении контроля над районом Новый в Часовом Яре. Этот район расположен к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. Боевые действия за контроль над этой территорией продолжались в последние несколько недель.
4 июля Вооруженные силы Украины подтвердили свое отступление. Официальный представитель группировки «Хортица» Назар Волошин заявил, что удержание этой территории было признано «нецелесообразным». По его словам, командование приняло решение отступить на более защищенные позиции, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве в баре избили бывшего игрока «МЮ» Андрея Канчельскиса
- СМИ: В боях за Часов Яр принимает участие немецкий снайпер
- СМИ: в доме стрелявшего в Трампа обнаружили второе подозрительное устройство
- СМИ: Катер с пассажирами взорвался в Подмосковье
- Генерала Попова после суда встретили друзья в футболках с его фото и позывным
- В Германии выделят €2,5 млн на переселение хомяков для строительства школы
- Швейцария и НАТО договорились об открытии офиса альянса в Женеве
- Электросамокат впервые конфисковали после ДТП в Москве
- Жителей Москвы предупредили о второй волне гроз с сильным дождем
- Трамп назвал отмену расследования во Флориде первым шагом по закрытию всех дел
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru