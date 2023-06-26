СМИ: В Беларуси начали строить лагеря для бойцов ЧВК «Вагнер»

Отмечается, что сегодня строится лагерь в Осиповичах Могилевской области, рассчитанный на восемь тысяч бойцов. До границы с Украиной - 200 километров.

При этом будет построено несколько лагерей. Данную информацию, сообщают СМИ, подтверждают и родственники бойцов военной компании. Одна из родственниц со ссылкой на своего знакомого сообщила, что оставшиеся в Ростове подразделения будут переброшены в Беларусь.

Ранее местный политолог Александр Алесин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил мнение, что Евгений Пригожин не задержится в Белоруссии, и в скором времени отправится в Африку.

