СМИ узнали, в какой стране Порошенко прячется от допросов

Экс-президент Украины Петр Порошенко 8 марта вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте. Об этом рассказали порталу «Страна» источники в партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»). Собеседники не смогли уточнить, остался ли Порошенко в Испании, но на родину он точно не вернулся.

Сегодня Порошенко был вызвал на допрос в Государственное бюро расследований. Однако его адвокат сообщил, что бывший глава государства явиться на него не сможет, так как находится за границей.

Допрос «сбежавшего» Порошенко связали с борьбой за пост генпрокурора

Если экс-президента Украины действительно хотели бы арестовать, то сделали бы это раньше, заявил в эфире НСН Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Ранее в Госбюро расследований сообщили, что экс-президент не явился на почти три десятка допросов по 16 уголовным делам, заведенным против него.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Петр Порошенко грустит
ТЕГИ:Пётр ПорошенкоРасследование