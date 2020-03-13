СМИ узнали, в какой стране Порошенко прячется от допросов
Экс-президент Украины Петр Порошенко 8 марта вылетел в Испанию с пересадкой во Франкфурте. Об этом рассказали порталу «Страна» источники в партии «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко»). Собеседники не смогли уточнить, остался ли Порошенко в Испании, но на родину он точно не вернулся.
Сегодня Порошенко был вызвал на допрос в Государственное бюро расследований. Однако его адвокат сообщил, что бывший глава государства явиться на него не сможет, так как находится за границей.
Если экс-президента Украины действительно хотели бы арестовать, то сделали бы это раньше, заявил в эфире НСН Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
Ранее в Госбюро расследований сообщили, что экс-президент не явился на почти три десятка допросов по 16 уголовным делам, заведенным против него.
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