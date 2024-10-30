СМИ: Уровень английского языка Зеленского создает трудности в переговорах с США

Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак недостаточно владеют английским языком, что создает трудности в переговорах с представителями США. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным издания, во время встреч с американскими чиновниками Зеленский и Ермак часто используют английский язык, не позволяя переводчикам выполнять свою работу. При этом уровень английского президента Украины газета оценивает как посредственный, а уровень Ермака — как крайне низкий.