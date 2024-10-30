СМИ: Уровень английского языка Зеленского создает трудности в переговорах с США
Президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак недостаточно владеют английским языком, что создает трудности в переговорах с представителями США. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным издания, во время встреч с американскими чиновниками Зеленский и Ермак часто используют английский язык, не позволяя переводчикам выполнять свою работу. При этом уровень английского президента Украины газета оценивает как посредственный, а уровень Ермака — как крайне низкий.
Газета подчеркивает, что в результате этих языковых трудностей американские представители часто испытывают неуверенность в том, правильно ли они понимают слова украинских коллег. Помимо этого, возникают вопросы относительно того, насколько верно их собственные объяснения воспринимаются украинской стороной.
Тем не менее, по данным украинских источников, в Совете национальной безопасности США работает группа чиновников, которая рассматривает возможность приглашения Украины в НАТО. Языковой барьер стал менее значительным после того, как детальные переговоры с украинской стороны начали вести вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина и глава Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич, передает «Радиоточка НСН».
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