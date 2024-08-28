На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ Меся, который учился пилотировать F-16

Полищук уточнил, что Меся, вероятно, погиб 26 августа, в день массированных ракетных ударов российских войск, которые затронули аэродромы в Коломые и Староконстантинове. В сообщении упоминается, что в случае ударов по аэродромам летчики и технический персонал становятся целями наряду с инфраструктурой, такой как электростанции.

Также отмечается, что потери в авиации ВСУ скрываются, и информация о происшествии, если она подтвердится, может быть тщательно засекречена, передает «Радиоточка НСН».