На Украине сообщили о гибели летчика ВСУ Меся, который учился пилотировать F-16
Депутат Луцкого горсовета Игорь Полищук сообщил о гибели подполковника Алексея Меся, летчика 204-й бригады тактической авиации, который проходил обучение на самолетах F-16, сообщает «Военная хроника».
По данным издания, , это может свидетельствовать о первом уничтожении такого самолета на Украине.
Полищук уточнил, что Меся, вероятно, погиб 26 августа, в день массированных ракетных ударов российских войск, которые затронули аэродромы в Коломые и Староконстантинове. В сообщении упоминается, что в случае ударов по аэродромам летчики и технический персонал становятся целями наряду с инфраструктурой, такой как электростанции.
Также отмечается, что потери в авиации ВСУ скрываются, и информация о происшествии, если она подтвердится, может быть тщательно засекречена, передает «Радиоточка НСН».
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