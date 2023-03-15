СМИ: Украинских беженцев в Швейцарии принуждают продавать свои авто

Украинские беженцы в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, чтобы не остаться без социальных пособий, пишет газета 20 Minuten.

Так, требуется продать автомобиль, если его стоимость превышает размер выплат, полученные средства необходимо использовать на обеспечение своих потребностей.