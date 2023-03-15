СМИ: Украинских беженцев в Швейцарии принуждают продавать свои авто

Украинские беженцы в Швейцарии должны будут продать свои автомобили, чтобы не остаться без социальных пособий, пишет газета 20 Minuten.

Так, требуется продать автомобиль, если его стоимость превышает размер выплат, полученные средства необходимо использовать на обеспечение своих потребностей.

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Ранее стало известно, что служба социального обеспечения Польши намерена вернуть в бюджет страны детские социальные пособия, выплаченные украинским беженцам. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita.

Вернуть деньги предстоит тем украинцам, кто после получения выплаты покинул Польшу. Уточняется, что речь идет о $0,5 миллиона. По данным СМИ, проблемы у украинских беженцев возникают и в других странах Европы.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Беженцы Из УкраиныШвейцарияУкраина
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