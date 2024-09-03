Ростислава Шурму уволили с поста замглавы офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы своей администрации Ростислава Шурму, следует из указа, опубликованного на официальном сайте главы государства. Причины этого решения не называются.

Во вторник заявления об увольнении также подали министр стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, министр юстиции Денис Малюська, министр охраны окружающей среды Руслан Стрелец, глава Фонда государственного имущества Виталий Коваль и вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Арахамия объявил о массовом увольнении украинских министров

3 сентябя глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что на этой неделе следует ожидать масштабную «перезагрузку правительства».

По его словам, более половины состава кабинета министров подвергнется изменениям, и этот процесс начнется в ближайшие дни, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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