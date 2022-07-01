Аксенов объяснил учениями задымление в районе Крымского моста
Глава Крыма Сергей Аксенов объяснил, с чем связано задымление в районе Крымского моста, напугавшее жителей Керчи.
«По поводу задымления в районе Крымского моста, о котором пишут СМИ и телеграм-каналы. Правоохранительные органы проводят учения в районе этого стратегического объекта. Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП», - написал Аксенов в Telegram.
По его словам, нет никакой опасности «ни для моста, ни для людей, ни для Крыма».
Ранее в пятницу в соцсетях появились сообщения очевидцев о клубах дыма в районе Крымского моста, который соединяет Керченский и Таманский полуостров через остров Тузла. Утверждалось, что движение транспорта по мосту ограничено.
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