СМИ: Украина зазывает лидеров ЕС на 9 мая в противовес параду Победы в России
15 апреля 202503:32
Власти Украины пригласили лидеров и высокопоставленных чиновников Евросоюза посетить 9 мая Киев, сообщает Politico.
По данным издания, так Киев хочет отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Кроме того, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский хотел бы принять лидеров из «коалиции желающих».
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны-кандидаты на вступление в ЕС не должны посещать парад Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru