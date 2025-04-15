СМИ: Украина зазывает лидеров ЕС на 9 мая в противовес параду Победы в России

По данным издания, так Киев хочет отвлечь внимание от Москвы, где пройдет парад в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Кроме того, 9 мая президент Украины Владимир Зеленский хотел бы принять лидеров из «коалиции желающих».

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что страны-кандидаты на вступление в ЕС не должны посещать парад Победы в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

