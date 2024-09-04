СМИ: Украина захотела получить приглашение в НАТО в ближайшие 10 месяцев

Украина получит приглашение в Североатлантический альянс в течение ближайших 10 месяцев, до следующего саммита НАТО в Нидерландах в июне 2025 года, сообщил CNN глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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«Когда есть желание, есть и возможности. И они предельно ясны, их даже не нужно искать, потому что, по всем расчетам, Украина может получить приглашение уже сейчас», — сказал глава дипломатии Украины.

Министр отметил, что речи о скором вступлении в ряды Альянса не стоит, это «вопрос приглашения» в блок.

Ранее на Украине заявили о готовности вступить в НАТО только в границах 1991 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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