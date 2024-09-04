СМИ: Украина захотела получить приглашение в НАТО в ближайшие 10 месяцев
Украина получит приглашение в Североатлантический альянс в течение ближайших 10 месяцев, до следующего саммита НАТО в Нидерландах в июне 2025 года, сообщил CNN глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Когда есть желание, есть и возможности. И они предельно ясны, их даже не нужно искать, потому что, по всем расчетам, Украина может получить приглашение уже сейчас», — сказал глава дипломатии Украины.
Министр отметил, что речи о скором вступлении в ряды Альянса не стоит, это «вопрос приглашения» в блок.
Ранее на Украине заявили о готовности вступить в НАТО только в границах 1991 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВСУ признали гибель военных после удара ВС России по Полтаве
- СМИ: Украина захотела получить приглашение в НАТО в ближайшие 10 месяцев
- «Яндекс Go»: К концу года дефицит таксистов составит 130 тысяч человек
- СМИ: Поражение ВСУ в Донбассе откроет новый этап в конфликте вокруг Украины
- МВД Украины: Будет исключен участок на границе с Белоруссией из зоны отчуждения ЧАЭС
- Кузнецов: Сбер пережил мощнейшую DDoS-атаку
- СМИ: Украинские чиновники боятся, что отставки усилят позиции Зеленского
- Элтон Джон сообщил, что он частично ослеп
- В Раде заявили, что Кулебе «выдали ручку» для заявления об отставке
- В Британии назвали Россию при Путине одной из самых успешных стран в мире
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru