СМИ: Украина планирует создать коалицию для информатак на РФ

Украинские власти хотят создать коалицию для информационных атак на Россию, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию Ольги Герасимьюк.

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Она обвинила РФ во взломах украинских и некоторых европейских телеэфиров. С этим, по ее словам, Киев намерен бороться совместно с союзниками, «атаковав россиян».

Ранее стало известно, что Россия стала самой атакуемой хакерами страной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
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