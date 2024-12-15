СМИ: Украина отложила договор по полезным ископаемым с США до инаугурации Трампа

Киев отложил подписание договора с США по полезным ископаемым до инаугурации победившего на президентских выборах Дональда Трампа, сообщает The New York Times.

Украина хочет оказать лишний знак внимания следующему президенту США на фоне опасений, что Трамп откажется от дальнейшей финансовой помощи Киеву. Утверждается, что также украинские власти хотят заинтересовать политика ресурсами Украины.

Ранее стало известно, что Киев помогает международным инвестиционным фондам выкупить основные активы Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд Трамп

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