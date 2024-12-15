СМИ: Правительство Украины продает активы страны западным фондам

Киев помогает международным инвестиционным фондам выкупить основные активы Украины, сообщает газета Junge Welt.

Журналист Карлсон заявил, что Украина может исчезнуть в ближайшие 50 лет

В настоящее время украинские сырьевые компании находятся под угрозой из-за возможной конфискации активов. Это может привести к падению цен на них и возможности выкупа фондами Запада.

В результате инвесторы имеют возможность для покупки по бросовым ценам.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал, при каких условиях территории Украины будут распроданы и чем это обернется, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:ЗападУкраина

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