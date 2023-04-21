СМИ: Украина не спешит использовать транзит через Польшу для экспорта продукции
Украинские поставщики сельскохозяйственной продукции не спешат воспользоваться правом транзита через Польшу, сообщает радиостанция RMF FM.
Отмечается, что к раннему утру пятницы ни один транспорт на погранпереходе в Дорохуске не был оформлен по новым правилам. С украинской стороны к 6 часам утра на досмотр прибыл только один грузовик.
Ранее Польша, Венгрия, Словакия и Болгария временно запретили импорт украинского зерна и некоторых продуктов растительного и животного происхождения, поступающих на общий рынок без уплаты пошлин.
По данным RMF FM, Варшава намерена включить в список ограничений также мягкие фрукты, яйца, птицу, сахар, мед.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила решение Польши запретить импорт зерна из Украины. Она заявила, что Украина нужна Польше как «антироссийский инструментарий», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru