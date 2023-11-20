СМИ: на Украине начались перебои с доставкой товаров
На Украине начались перебои с доставкой различных групп товаров, сообщает ТАСС.
Это произошло после блокировки пунктов пропуска со стороны Польши. Большинство служб доставки указывают, что оговоренные ранее сроки не аннулируются. На перебои с доставкой жалуются промышленники, фармацевты и заправщики.
На границе с Польшей на пропускном пункте «Ягодин – Дорогуск» в очереди стоят больше 2,3 тыс. машин, за сутки границу пересекли только 11 фур. Издание указывает, что, если ситуация не изменится в ближайшее время, начнутся перебои с мясом, рыбой, молоком и прочими продуктами, а также спиртными напитками.
Ситуация усугубляется предстоящим праздничным сезоном, когда резко растет спрос на продукты питания и различные потребительские товары.
Ранее словацкие дальнобойщики заблокировали украинскую границу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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