СМИ: Украина может создать ядерное оружие при сокращении помощи США

Украина способна разработать ядерную бомбу за несколько месяцев в случае сокращения военной помощи со стороны США. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны.

По данным издания, в случае отказа Дональда Трампа от помощи Киеву, Украина может создать рудиментарную ядерную бомбу, используя плутоний, полученный из отработанных топливных стержней ядерных реакторов.