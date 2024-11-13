СМИ: Украина может создать ядерное оружие при сокращении помощи США
Украина способна разработать ядерную бомбу за несколько месяцев в случае сокращения военной помощи со стороны США. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны.
По данным издания, в случае отказа Дональда Трампа от помощи Киеву, Украина может создать рудиментарную ядерную бомбу, используя плутоний, полученный из отработанных топливных стержней ядерных реакторов.
Газета отмечает, что технология для создания такого устройства была использована при производстве атомной бомбы Fat Man, сброшенной на Нагасаки в 1945 году. В докладе также рассматривается правовая возможность для Украины выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.
Документ был подготовлен главой департамента Национального института стратегических исследований Украины Алексеем Ижаком и передан заместителю министра обороны Украины, но официального утверждения от властей не получил, передает «Радиоточка НСН».
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