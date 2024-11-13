СМИ: Украина может создать ядерное оружие при сокращении помощи США

Украина способна разработать ядерную бомбу за несколько месяцев в случае сокращения военной помощи со стороны США. Об этом сообщает британская газета Times со ссылкой на доклад, подготовленный украинскими исследователями для министерства обороны.

По данным издания, в случае отказа Дональда Трампа от помощи Киеву, Украина может создать рудиментарную ядерную бомбу, используя плутоний, полученный из отработанных топливных стержней ядерных реакторов.

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Газета отмечает, что технология для создания такого устройства была использована при производстве атомной бомбы Fat Man, сброшенной на Нагасаки в 1945 году. В докладе также рассматривается правовая возможность для Украины выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия.

Документ был подготовлен главой департамента Национального института стратегических исследований Украины Алексеем Ижаком и передан заместителю министра обороны Украины, но официального утверждения от властей не получил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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