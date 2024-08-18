СМИ: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей
Украина лишилась девяти гигаватт производственных мощностей, необходимых для предстоящей зимы. Об этом в статье для газеты Financial Times написала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.
По ее мнению, на фоне нехватки электричества Украине грозит гуманитарная катастрофа. Она призвала западные страны помочь с ремонтом поврежденных инфраструктурных объектов.
Также Симсон заявила о необходимости развернуть на Украине небольшие децентрализованные генераторы.
По данным газеты The New York Times, власти Украины рассматривают возможность установки небольших газовых турбин для восстановления энергетических мощностей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лукашенко заявил о критике со стороны младшего сына
- ВСУ атаковали четыре населенных пункта Белгородской области
- «Зенит» не смог обыграть подмосковные «Химки» в пятом туре РПЛ
- «Хезболла» опровергла сообщения о гибели своего командира
- В Симферопольском районе Крыма произошла авария на водоводе
- Силовики раздали мигрантам повестки во время рейда в Москве
- В секторе Газа с кладбищ похитили более двух тысяч тел погибших
- В Тыве детей вывезли из трех лагерей из-за приближения лесных пожаров
- Над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников
- Мэр Львова назвал страшной цену нападения на Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru