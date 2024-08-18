СМИ: Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей

Украина лишилась девяти гигаватт производственных мощностей, необходимых для предстоящей зимы. Об этом в статье для газеты Financial Times написала еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

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По ее мнению, на фоне нехватки электричества Украине грозит гуманитарная катастрофа. Она призвала западные страны помочь с ремонтом поврежденных инфраструктурных объектов.

Также Симсон заявила о необходимости развернуть на Украине небольшие децентрализованные генераторы.

По данным газеты The New York Times, власти Украины рассматривают возможность установки небольших газовых турбин для восстановления энергетических мощностей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Пятаков
ТЕГИ:ЭлектричествоУкраина

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