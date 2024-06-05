СМИ: Украина использовала оружие США для ударов по России
Украина в последние дни применила предоставленное США оружие для атаки на территорию России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неназванного западного чиновника.
При этом агентство не уточняет, куда именно пришелся удар и какое применялось оружие.
На прошлой неделе США разрешили Украине использовать полученное оружие против целей на российской территории, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные атаки с определенными ракетами, в том числе ATACMS, остался в силе.
Ранее «Свободная пресса» со ссылкой на немецкого журналиста Кристофа Ваннера сообщала, что ВСУ уже не раз использовали западное оружие для нанесения ударов по территории России. В частности, в Белгородской области.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru