СМИ: Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке
Киев полностью исчерпал свою квоту финансирования во Всемирном банке, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в российской дирекции организации.
«Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Поэтому все новые проекты будут финансироваться за счет грантов либо гарантий стран-доноров», - сказал собеседник агентства.
По его словам, основными странами-донорами выступают члены Евросоюза и «Большой семерки» (G7).
Как сообщает «Радиоточка НСН», Всемирный банк 22 июня объявил о выделении Украине займа и грантов на общую сумму $1,75 миллиарда.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru