СМИ: Украина исчерпала свою квоту во Всемирном банке

«Украина уже полностью выбрала свою страновую квоту во Всемирном банке. Поэтому все новые проекты будут финансироваться за счет грантов либо гарантий стран-доноров», - сказал собеседник агентства.

По его словам, основными странами-донорами выступают члены Евросоюза и «Большой семерки» (G7).

Как сообщает «Радиоточка НСН», Всемирный банк 22 июня объявил о выделении Украине займа и грантов на общую сумму $1,75 миллиарда.

