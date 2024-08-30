СМИ: У ВСУ возникли трудности после переброски в Курскую область
Украинские военные в районе Красноармейска (Покровск) в ДНР столкнулись с ухудшением условий после переброски части войск для атак на Курскую область, сообщает Guardian.
По данным газеты, неназванный командир ВСУ, чьи подразделения находятся у Красноармейска, заявил, что положение их войск резко осложнилось. Он добавил, что они «страдают» из-за сложившейся ситуации.
Некоторые украинские солдаты, однако, связывают ухудшение обстановки не с атаками на Курскую область, а с накопившейся усталостью, так как многие из них участвуют в боевых действиях с 2022 года.
Бои в Курской области ведутся с 6 августа, когда в регион вторглись украинские войска, передает «Радиоточка НСН».
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