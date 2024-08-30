Украинские военные в районе Красноармейска (Покровск) в ДНР столкнулись с ухудшением условий после переброски части войск для атак на Курскую область, сообщает Guardian.

По данным газеты, неназванный командир ВСУ, чьи подразделения находятся у Красноармейска, заявил, что положение их войск резко осложнилось. Он добавил, что они «страдают» из-за сложившейся ситуации.