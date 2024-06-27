СМИ: у экс-консультанта программы Зеленского Голика прошел обыск
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) провели обыск у Юрия Голика, бывшего координатора программы «Большое строительство» Владимира Зеленского, сообщает Bihus.Info.
В настоящее время неизвестно, по какому именно делу были проведены следственные мероприятия.
Голик был консультантом программы «Большое строительство» и советником Валентина Резниченко, бывшего руководителя Днепропетровской областной военной администрации.
В ноябре 2022 года журналисты-расследователи обнаружили, что совладелица компании «Стройинвест Инжиниринг», получавшей средства на ремонт дорог в рамках этой программы, была подругой Резниченко.
По данным издания «Зеркало недели», против Резниченко и Голика возбуждено уголовное дело по факту исчезновения 1,5 млрд гривен во время строительства, передает «Радиоточка НСН».
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