СМИ: ЦРУ требовало от Зеленского отменить приказ о подрыве «Северных потоков»
ЦРУ США требовало от украинского лидера Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на «Северных потоках», сообщает Wall Street Journal.
По данным издания, глава государства согласился, однако украинский генерал Валерий Залужный ослушался его приказа. План по подрыву газопроводов изначально был одобрен президентом Украины в течение нескольких дней, а все распоряжения об операции отдавались в устной форме, чтобы не оставлять каких-либо свидетельств.
Киев рассматривал «Северные потоки» как «законные цели» для своих атак.
Ранее Германия исключила влияние дела о подрыве «Северных потоков» на поддержку Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru