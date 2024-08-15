По данным издания, глава государства согласился, однако украинский генерал Валерий Залужный ослушался его приказа. План по подрыву газопроводов изначально был одобрен президентом Украины в течение нескольких дней, а все распоряжения об операции отдавались в устной форме, чтобы не оставлять каких-либо свидетельств.

Киев рассматривал «Северные потоки» как «законные цели» для своих атак.

Ранее Германия исключила влияние дела о подрыве «Северных потоков» на поддержку Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

