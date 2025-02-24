СМИ: Трамп заявил, что может на неделе встретиться с Зеленским

Ранее Трамп предложил Украине заключить сделку по природным ресурсам, по которой Украина должна была бы компенсировать 500 миллиардов долларов за счет своих ископаемых.

Зеленский выразил недовольство такими условиями, подчеркнув, что Украина не готова подписывать соглашение, которое рассматривает эту помощь как обязательство по долгу, передает «Радиоточка НСН».

