СМИ: Трамп заявил, что может на неделе встретиться с Зеленским

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским для подписания сделки по ископаемым, сообщает Reuters.

При этом Трамп уточнил, что визит Зеленского в Вашингтон может состояться уже на этой или следующей неделе.

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Ранее Трамп предложил Украине заключить сделку по природным ресурсам, по которой Украина должна была бы компенсировать 500 миллиардов долларов за счет своих ископаемых.

Зеленский выразил недовольство такими условиями, подчеркнув, что Украина не готова подписывать соглашение, которое рассматривает эту помощь как обязательство по долгу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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