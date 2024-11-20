СМИ: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие

Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие, сообщает Daily Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда.

По его словам, Вашингтон может пойти на это при условии, что Киев откажется от вступления в НАТО. При этом все будет сделано «очень тихо», а в нужный момент украинский лидер Владимир Зеленский может перейти к ядерным угрозам в сторону Москвы.