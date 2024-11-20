СМИ: Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие
Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие, сообщает Daily Express со ссылкой на военного эксперта Николаса Драммонда.
По его словам, Вашингтон может пойти на это при условии, что Киев откажется от вступления в НАТО. При этом все будет сделано «очень тихо», а в нужный момент украинский лидер Владимир Зеленский может перейти к ядерным угрозам в сторону Москвы.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Согласно документу, ядерное сдерживание осуществляется против стран, блоков и союзов, которые рассматривают РФ в качестве противника, обладают ядерным либо другим оружием массового поражения или «значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
Обновленная ядерная доктрина РФ подразумевает перечень объектов на территории стран НАТО, которые будут поражаться при неблагоприятных для России сценариях, заявил научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru