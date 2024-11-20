«Мы не воюем с Россией!»: США и Украина боятся признать удары ATACMS по Брянской области
Байден не услышал вопросы журналистов о «глубинных ударах» по России, Зеленский сказал о ракетах, но «без деталей», а Медведев осторожно указал на Третью мировую.
Власти США и Украины пока не подтверждают нанесение Киевом ударов по Брянской области американскими ракетами ATACMS, при этом в Пентагоне уверяют, что не воюют с Россией и не видят причин для эскалации конфликта.
На этом фоне президент РФ утвердил изменения в ядерную доктрину, а СМИ уже обсуждают перспективы и последствия возможного Апокалипсиса.
ОТ ПЕНТАГОНА ДО МЕДВЕДЕВА: «ПОЗВОЛЬТЕ ЗАМЕТИТЬ»
Главной военно-политической новостью 19 ноября стало заявление Минобороны РФ о том, что Украина ударила шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Ракеты эти, конечно, сбили, и никто, естественно, не пострадал, однако это стало реальным подтверждением информации газеты The New York Times о том, что отматывающий последние месяцы президентского срока Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами по территории России.
Вместе с тем, ни Байден, ни Пентагон не спешат признавать удары ATACMS.
«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», - сказала на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
По ее мнению, последние события не являются предвестником начала мировой войны. Синг также сообщила, что США не будут менять расстановку ядерных сил из-за обновления ядерной доктрины России.
Вместе с тем, в Госдепе подтвердили, что Вашингтон и дальше будет делиться разведданными с Киевом.
«Делились ли мы данными разведки с Украиной, ожидая, что это улучшит их положение на поле боя? Да, и мы продолжим это делать», - заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.
В Кремле пока также осторожно комментируют удары по Брянской области ракетами ATACMS.
«У меня нет этой информации, но я не сомневаюсь, что наши военные держат ситуацию под контролем. Как только у нас будет эта информация, мы выразим возможный ответ»,— сказал в этой связи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Говоря не в частности, а в целом о разрешении США Украине на «глубинные» удары ATACMS, Дмитрий Сергеевич указал на печальную судьбу украинцев.
«Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей (…) Им не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет», - заверил Песков.
Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя «неподтверждённое решении по ударам вглубь России», припугнул последствиями, правда, не так ярко, как обычно.
«Использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII. Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…», - философски написал Медведев в Telegram.
ОТ БАЙДЕНА ДО ЗЕЛЕНСКОГО: РАКЕТЫ ЕСТЬ, ДЕТАЛЕЙ НЕТ
Президент США Джо Байден, находившийся 19 ноября на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Рио-де-Жанейро, проигнорировал многочисленные вопросы журналистов о разрешении Киеву по ATACMS.
Возможно, «сонный Джо» просто забыл или не понял, о чем его спрашивают, тем не менее, украинский лидер Владимир Зеленский также взял паузу. Не став подтверждать удары баллистическими ракетами по Брянской области, он заверил, что такие ракеты у Киева есть.
«Простите, без лишних деталей. У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства. У нас теперь есть длинные "Нептуны", и не один, и теперь у нас есть ATACMS. Мы все это будем использовать», — сказал Зеленский, которого цитируют украинские СМИ.
На этом фоне пытающийся выступать в качестве миротворца президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает ядерные риски.
"В конфликте, в котором используется ядерное оружие, нет ничего положительного. Ракеты, использованные Украиной, показывают, к чему приведет такая ситуация», - сказал Эрдоган на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро.
Генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой ранее говорил НСН, что США не будут запускать ATACMS по одной.
«Российские ПВО чисто практически нашли противоядие против Storm Shadow и ATACMS. Но дело в том, что их не будут запускать по одной, их будут запускать в комплексной группе с кучей ракет-обманок, с более мелкими ракетами, с кучей отвлекающих целей», - уверен Липовой.
Вместе с тем, в обновленной ядерной доктрине РФ одним из условий применения Москвой ядерного оружия указано «получение достоверной информации о массированном старте крылатых ракет и пересечении ими границы России».
На этом фоне СМИ уже смакуют новости о продаже в РФ ядерных бункеров, а букмекеры принимают ставки на «ядерный удар до конца 2024 года», вероятность которого оценивается ими на сегодня в 9%.
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