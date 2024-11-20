«Мы не воюем с Россией!»: США и Украина боятся признать удары ATACMS по Брянской области

ОТ ПЕНТАГОНА ДО МЕДВЕДЕВА: «ПОЗВОЛЬТЕ ЗАМЕТИТЬ»

Главной военно-политической новостью 19 ноября стало заявление Минобороны РФ о том, что Украина ударила шестью баллистическими ракетами ATACMS по Брянской области. Ракеты эти, конечно, сбили, и никто, естественно, не пострадал, однако это стало реальным подтверждением информации газеты The New York Times о том, что отматывающий последние месяцы президентского срока Джо Байден разрешил Украине бить дальнобойными ракетами по территории России.

Вместе с тем, ни Байден, ни Пентагон не спешат признавать удары ATACMS.

«Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией», - сказала на брифинге заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

По ее мнению, последние события не являются предвестником начала мировой войны. Синг также сообщила, что США не будут менять расстановку ядерных сил из-за обновления ядерной доктрины России.

Вместе с тем, в Госдепе подтвердили, что Вашингтон и дальше будет делиться разведданными с Киевом.

«Делились ли мы данными разведки с Украиной, ожидая, что это улучшит их положение на поле боя? Да, и мы продолжим это делать», - заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер.

В Кремле пока также осторожно комментируют удары по Брянской области ракетами ATACMS.

«У меня нет этой информации, но я не сомневаюсь, что наши военные держат ситуацию под контролем. Как только у нас будет эта информация, мы выразим возможный ответ»,— сказал в этой связи официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Говоря не в частности, а в целом о разрешении США Украине на «глубинные» удары ATACMS, Дмитрий Сергеевич указал на печальную судьбу украинцев.

«Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей (…) Им не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет», - заверил Песков.

Со своей стороны, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя «неподтверждённое решении по ударам вглубь России», припугнул последствиями, правда, не так ярко, как обычно.

«Использование ракет альянса подобным образом теперь можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII. Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества…», - философски написал Медведев в Telegram.