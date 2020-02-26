СМИ: Тигипко – не единственный кандидат в премьеры Украины

По данным издания, вопрос с назначением премьер-министра страны должен быть решен в течение двух недель, так как Зеленский обеспокоен низкой эффективностью работы нынешнего правительства, а также низким рейтингом доверия населения.

В числе других возможных кандидатов на пост премьер-министра – также экс-вице-премьер страны Валерий Хорошовский.

Ранее в эфире НСН директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский рассказал, почему выбор Зеленского пал именно на Тигипко, хотя эту кандидатуру будет сложно провести во главу кабмина.

«Тигипко имеет репутацию в разных кругах украинской бизнес-элиты. Но у него есть проблемы. Его кандидатуру провести будет не так просто. Он вместе с Порошенко участвовал в операции по отмыванию денег, когда президент Украины заключил сделку по передаче огромного актива. Речь шла о 300 млн долларов. Тигипко будут обвинять в этой сделке», - высказал свое мнение Погребинский.

