СМИ: Суд отложил до 16 сентября рассмотрение иска о выборах президента Украины
Кассационный административный суд Украины перенес рассмотрение иска депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который требует назначить проведение президентских выборов, на 16 сентября. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Дубинский ранее заявил, что обратился Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы, чтобы гарантировать соблюдение конституционного порядка в стране.
Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, а президентские выборы на Украине 2024 года отменены из-за военного положения и мобилизации.
Президент России Владимир Путин заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Рады. По его мнению, для легитимного выбора президента следует отменить закон о военном положении, поскольку его действие не пролонгирует результаты предыдущих выборов, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин присвоил певцу Shaman звание заслуженного артиста России
- Найденные в горах Северной Осетии туристы решили продолжить поход
- Испанский офицер заявил о погибших в Одессе 18 военных из Франции и Британии
- Валиева вышла на лед впервые после дисквалификации
- Боррель заявил, что первый транш Киеву из доходов от активов РФ будет в августе
- Росгвардия задержала четырех находившихся в федеральном розыске россиян
- «Москвич 8» презентуют на выставке в Манеже в августе 2024 года
- СМИ: Суд отложил до 16 сентября рассмотрение иска о выборах президента Украины
- МИД РФ выпустил предупреждение для россиян в Кении
- Глюкоза назвала антидепрессанты причиной своего скандального выступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru