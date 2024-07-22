СМИ: Суд отложил до 16 сентября рассмотрение иска о выборах президента Украины

Кассационный административный суд Украины перенес рассмотрение иска депутата Верховной Рады Александра Дубинского, который требует назначить проведение президентских выборов, на 16 сентября. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Дубинский ранее заявил, что обратился Верховный суд Украины с требованием провести президентские выборы, чтобы гарантировать соблюдение конституционного порядка в стране.

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Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая, а президентские выборы на Украине 2024 года отменены из-за военного положения и мобилизации.

Президент России Владимир Путин заявлял, что единственной легитимной властью на Украине остается парламент и спикер Рады. По его мнению, для легитимного выбора президента следует отменить закон о военном положении, поскольку его действие не пролонгирует результаты предыдущих выборов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / AP
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