СМИ: Стратегия Европы в отношении Украины меняется под давлением США

Стратегия европейских стран в отношении Украины меняется в соответствии со стремлением Вашингтона усадить Киев за стол переговоров с Москвой, сообщает Politico.

По данным издания, новая стратегия отчетливо проявится на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Вашингтон и Киев перед конференцией обсудили долгосрочные гарантии безопасности, которые включают оружие и средства разведки, такие как спутники.

Ранее Госдеп заявил, что урегулирование на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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