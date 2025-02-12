СМИ: Стратегия Европы в отношении Украины меняется под давлением США
Стратегия европейских стран в отношении Украины меняется в соответствии со стремлением Вашингтона усадить Киев за стол переговоров с Москвой, сообщает Politico.
По данным издания, новая стратегия отчетливо проявится на Мюнхенской конференции по безопасности 14-16 февраля. Вашингтон и Киев перед конференцией обсудили долгосрочные гарантии безопасности, которые включают оружие и средства разведки, такие как спутники.
Ранее Госдеп заявил, что урегулирование на Украине станет главной темой Мюнхенской конференции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru