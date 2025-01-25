СМИ: Страны НАТО за три года потратили на Украину $191,2 млрд
Государства НАТО за три года выделили Украине $191,2 млрд, более половины от этой суммы направили США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сведения минфина Украины, Кильского университета и открытые данные.
Агентство подсчитало, что 32 страны, входящие в альянс, направляли средства Киеву с февраля 2022-го по середину января 2025 года. Финансовая помощь для бюджетных социальных расходов составила $43,3 млрд, гуманитарная — почти $13,4 млрд, при этом Украине передали вооружений на $133,4 млрд.
Отмечается, что $103,8 млрд для Киева предоставили США. Вашингтон был главным поставщиком вооружений Украине ($68,9 млрд), гуманитарной помощи ($3,7 млрд), а также выделил для бюджета $31,2 млрд. В число крупнейших доноров также вошли Германия ($17 млрд), Великобритания ($14,8 млрд), Канада ($8,3 млрд), Дания ($7,95 млрд).
Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз потратил на Украину 134 млрд евро.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пользователи TikTok пожаловались на массовый сбой
- В Московском зоопарке появились лесные хорьки
- Гандболист «Пермских медведей» Кожевников погиб на СВО
- Советник Трампа Келлог оценил потери ВСУ в конфликте на Украине
- Власти заявили о повреждении предприятия в Киевской области
- СМИ: Мексика отказала в приеме рейса из США с нелегалами
- Норвежский биатлонист Тарьей Бе завершит карьеру
- СМИ: Страны НАТО за три года потратили на Украину $191,2 млрд
- СМИ: В Таиланде россиянин погиб после падения с мотоцикла
- Страна, где находится актер Смольянинов, отказала РФ в правовой помощи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru