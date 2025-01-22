Каллас: ЕС потратил на Украину 134 млрд евро
22 января 202511:51
Евросоюз выделил Украине в общей сложности 134 млрд евро. Об этом рассказала глава евродипломатии Кая Каллас.
По ее словам, ЕС выделил Киеву в том числе 50 млрд евро на оружие.
«К концу этого месяца количество подготовленных ЕС украинских военных достигнет 75 тыс.», — отметила Каллас.
Как указала глава евродипломатии, сообщество будет оказывать поддержку Украине «вместе с партнерами или самостоятельно».
Ранее Кая Каллас сообщила, что страны ЕС не обсуждают отправку миротворцев на Украину, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru