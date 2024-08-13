СМИ: старшеклассников на Украине начнут обучать обращению с оружием

По данным издания, в рамках предмета «Защита Украины» учащиеся десятых классов будут осваивать основы управления и планирования, изучать вооружение и военную технику, проходить стрелковую подготовку и учиться ориентироваться на местности.

Издание также сообщает, что в рамках практических занятий одиннадцатиклассники будут обучаться использованию огнестрельного оружия, управлению беспилотниками, радиосвязи, оказанию первой помощи и методам ведения боя, передает «Радиоточка НСН».