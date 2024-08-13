СМИ: старшеклассников на Украине начнут обучать обращению с оружием
С сентября старшеклассники в Украине начнут изучать обращение с оружием, управление беспилотниками и основы «информационной войны» в рамках нового учебного предмета «Защита Украины», сообщает украинское издание «Страна».
Этот курс будет иметь единое содержание для всех учащихся, независимо от пола, и будет включать обучение обращению с оружием и основам «информационной войны».
По данным издания, в рамках предмета «Защита Украины» учащиеся десятых классов будут осваивать основы управления и планирования, изучать вооружение и военную технику, проходить стрелковую подготовку и учиться ориентироваться на местности.
Издание также сообщает, что в рамках практических занятий одиннадцатиклассники будут обучаться использованию огнестрельного оружия, управлению беспилотниками, радиосвязи, оказанию первой помощи и методам ведения боя, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru