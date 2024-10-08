СМИ: США в 2022 г оценивали вероятность применения Россией ЯО на Украине в 50%

Администрация президента США Джо Байдена в осенний период 2022 года полагала, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине составляет 50%. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные, опубликованные в новой книге журналиста Боба Вудворда.

Согласно информации из книги, команда Байдена по национальной безопасности считала, что существует реальная угроза ядерного удара со стороны России. В связи с этим президент Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану инициировать контакт с Россией через все доступные каналы.