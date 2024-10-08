СМИ: США в 2022 г оценивали вероятность применения Россией ЯО на Украине в 50%
Администрация президента США Джо Байдена в осенний период 2022 года полагала, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине составляет 50%. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные, опубликованные в новой книге журналиста Боба Вудворда.
Согласно информации из книги, команда Байдена по национальной безопасности считала, что существует реальная угроза ядерного удара со стороны России. В связи с этим президент Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану инициировать контакт с Россией через все доступные каналы.
Вудворд также пишет, что в октябре 2022 года между министром обороны США Ллойдом Остином и его российским коллегой Сергеем Шойгу состоялся напряженный телефонный разговор. Шойгу предупредил Остина о том, что Украина якобы собирается использовать «грязную бомбу».
Остин в ответ заявил, что у США нет никаких подтверждений этой информации, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия напомнила Швейцарии о последствиях за нарушение госграницы
- СМИ: США в 2022 г оценивали вероятность применения Россией ЯО на Украине в 50%
- «Хезболла» сообщила о 35 погибших израильских солдат в боях на юге Ливана
- Аэропорт Внуково вернулся к штатной работе после временных ограничений
- При обстреле ВСУ Шебекино Белгородской области пострадала женщина
- В аэропорту Внуково введен план «Ковер», рейсы направлены в Шереметьево
- Четыре человека погибли в результате удара израильских ВВС по Дамаску
- Белый дом: США сделают новые объявления о помощи Украине на этой неделе
- Генпрокуратура: Латвия, Канада и Швейцария отказали в правовой помощи России
- В Белгородской области началась эвакуация жителей сел Петровки и Соловьевки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru