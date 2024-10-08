СМИ: США в 2022 г оценивали вероятность применения Россией ЯО на Украине в 50%

Администрация президента США Джо Байдена в осенний период 2022 года полагала, что вероятность применения Россией ядерного оружия на Украине составляет 50%. Об этом сообщает CNN со ссылкой на данные, опубликованные в новой книге журналиста Боба Вудворда.

Согласно информации из книги, команда Байдена по национальной безопасности считала, что существует реальная угроза ядерного удара со стороны России. В связи с этим президент Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану инициировать контакт с Россией через все доступные каналы.

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Вудворд также пишет, что в октябре 2022 года между министром обороны США Ллойдом Остином и его российским коллегой Сергеем Шойгу состоялся напряженный телефонный разговор. Шойгу предупредил Остина о том, что Украина якобы собирается использовать «грязную бомбу».

Остин в ответ заявил, что у США нет никаких подтверждений этой информации, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СШАРоссияУкраинаЯдерное Оружие

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