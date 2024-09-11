СМИ: США требуют от Зеленского план ударов по России перед снятием ограничений
США настаивают на детальном изложении стратегии ударов Украины по территории России перед тем, как снять ограничения на использование дальнобойного оружия, сообщает Bloomberg.
По данным источников, Вашингтон хочет добиться от президента Украины Владимира Зеленского подробного плана по ударам.
11 сентября в ходе визита в Киев госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми планировали оказать давление на Зеленского для представления долгосрочного плана действий на следующий год.
Это, по их мнению, позволит лучше понять цели и стратегию Украины в конфликте, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru