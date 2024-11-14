СМИ: США считают, что удары ВСУ по России окажут ограниченное влияние

США отказались предоставить Украине разрешение на нанесение ударов по территории России натовскими ракетами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В Вашингтоне считают, что такие удары могут лишь ограниченно повлиять на ход боевых действий, при этом повышая риск эскалации конфликта.

Захарова пообещала разрушительный ответ на разрешение Киеву бить вглубь РФ

Несмотря на настаивание ряда европейских стран на необходимости разрешить Киеву использовать натовское оружие для ударов по России, президент США Джо Байден продолжает отвергать эти предложения.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что такой шаг со стороны Запада может привести к прямому вовлечению НАТО в конфликт, подчеркнув, что обсуждение данного вопроса является «игрой с огнем», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУОружиеУкраинаСША

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