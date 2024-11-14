СМИ: США считают, что удары ВСУ по России окажут ограниченное влияние

США отказались предоставить Украине разрешение на нанесение ударов по территории России натовскими ракетами. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В Вашингтоне считают, что такие удары могут лишь ограниченно повлиять на ход боевых действий, при этом повышая риск эскалации конфликта.