СМИ: США потребуют от России признать право Украины иметь армию

Администрация США намерена добиваться от России признания права Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки соглашения.

По информации собеседников агентства, соответствующий пункт будет озвучен специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее о визите Уиткоффа в Москву заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По данным Axios, встреча может состояться 25 апреля.