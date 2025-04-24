СМИ: США потребуют от России признать право Украины иметь армию

Администрация США намерена добиваться от России признания права Украины на собственные вооруженные силы и оборонную промышленность в рамках проекта мирного соглашения по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом подготовки соглашения.

По информации собеседников агентства, соответствующий пункт будет озвучен специальным представителем президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Ранее о визите Уиткоффа в Москву заявил помощник президента России Юрий Ушаков. По данным Axios, встреча может состояться 25 апреля.

В Кремле отказались комментировать утечки, связанные с мирным планом по Украине

Как отмечает Bloomberg, предложенное условие идет вразрез с прежними позициями Москвы, в частности, с требованием демилитаризации Украины. В случае согласия на американские предложения российская сторона будет вынуждена пересмотреть один из ключевых пунктов своей политики в отношении конфликта.

Источники агентства также сообщили, что Вашингтон намерен включить в соглашение требование о передаче Запорожской атомной электростанции под украинский контроль, с последующим переходом объекта в сферу ответственности США. Предполагается, что это позволит обеспечить стабильное энергоснабжение обеих сторон, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:СШАРоссияУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры