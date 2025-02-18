СМИ: США потребовали от Украины невозможные для выплаты репарации
США потребовали от Украины невозможные для выплаты репарации, пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники и уже имеющиеся обсуждения между Зеленским и Трампом.
Отмечается, что объем выплат превосходит сумму, которую потребовали от Германии после Первой мировой войны.
Так, США потребовали от Украины значительные права на минеральные ресурсы, нефть, газ, порты и инфраструктуру, что «сравнимо с колонизацией».
В пятницу, 14 февраля, газета Washington Post сообщала, что американские чиновники на встрече с Зеленским в немецком Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины, однако Зеленский отказался подписывать этот документ.
Зеленский поступает недальновидно, отказываясь от предложенной США сделки по полезным ископаемым. Об этом ранее заявил представитель совета по нацбезопасности США Брайан Хьюз, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru