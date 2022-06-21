СМИ: США перешли черту на Украине
Соединенные штаты перешли черту на Украине, сообщила The New York научный сотрудник Defense Priorities Бонни Кристиан.
По её словам, США ранее пересекли черту в Йемене. «А то, что мы делали в Йемене, очень похоже на то, что мы делаем на Украине», — заявила эксперт. Она задаётся вопросом, «воюют ли США на Украине», обращая внимание на то, что Вашингтон выделил Киеву десятки миллиардов из бюджета, а также отправив ракетные установки и передавая Генштабу Украины развединформацию.
Как сообщалось ранее, США и союзники ведут подготовку к затяжному конфликту на Украине на фоне попыток Вашингтона не допустить успеха России и одновременно смягчить последствия кризиса для мировой экономики.
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