«Пусть сами приползут»: Медведев призвал не возобновлять переговоры с США по СНВ-3

«В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим. Еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная. <...> А сейчас все: dead zone (мертвая зона. - НСН)», — заявил Медведев.

По мнению политика, отношения двух стран находятся «в точке нуля по Кельвину», пишет RT. Возобновлять переговоры с Вашингтоном «вредно для России», это может быть расценено как «проявление слабости».

«Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. <...> Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях», — заключил Медведев.

