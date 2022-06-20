«Пусть сами приползут»: Медведев призвал не возобновлять переговоры с США по СНВ-3

Никаких отношений с США у России сейчас нет, размораживать их и вести переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не стоит. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Отвечая на вопрос РИА Новости о важности обсуждения вопроса продления СНВ-3 или создания нового соглашения об ограничении стратегических потенциалов, политик подчеркнул, что это будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина.

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«В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим. Еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная. <...> А сейчас все: dead zone (мертвая зона. - НСН)», — заявил Медведев.

По мнению политика, отношения двух стран находятся «в точке нуля по Кельвину», пишет RT. Возобновлять переговоры с Вашингтоном «вредно для России», это может быть расценено как «проявление слабости».

«Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. <...> Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях», — заключил Медведев.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Штукина
ТЕГИ:ДоговорСШАДмитрий Медведев
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