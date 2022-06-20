«Пусть сами приползут»: Медведев призвал не возобновлять переговоры с США по СНВ-3
Никаких отношений с США у России сейчас нет, размораживать их и вести переговоры о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) не стоит. Об этом написал в своем Telegram-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопрос РИА Новости о важности обсуждения вопроса продления СНВ-3 или создания нового соглашения об ограничении стратегических потенциалов, политик подчеркнул, что это будет зависеть от решения президента РФ Владимира Путина.
«В свою очередь как человек, имевший прямое отношение к СНВ-3 и подписавший его в 2010 году, считаю время для новых переговоров самым неподходящим. Еще в прошлом году ситуация для переговоров о новом соглашении была иная. <...> А сейчас все: dead zone (мертвая зона. - НСН)», — заявил Медведев.
По мнению политика, отношения двух стран находятся «в точке нуля по Кельвину», пишет RT. Возобновлять переговоры с Вашингтоном «вредно для России», это может быть расценено как «проявление слабости».
«Пусть сами прибегут или приползут и попросят об этом. И ценят это как особую милость. <...> Пусть оценят такой диалог по-настоящему и просят о нём на всех улицах и в подворотнях», — заключил Медведев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 081 / сут.
Умерли
380 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 279 / сут.
- В ЛНР сообщили о серьезных потерях польских военных в Камышевахе
- «Пусть сами приползут»: Медведев призвал не возобновлять переговоры с США по СНВ-3
- Mash: У Горбачева возникли проблемы с почками
- Российская армия ударила «Ониксом» по аэродрому в Одесской области
- Клишас: Попытка блокады Калининграда приведет к жесткому ответу РФ
- Боррель: Все страны могут свободно покупать продовольствие и удобрения из России
- В Кремле заявили, что выборы в регионах в 2022 году состоятся
- Матвиенко встретится с заместителем премьера Кубы
- СМИ: Российские маркетплейсы начали ввоз товаров в рамках параллельного импорта
- В МИД Литвы заявили об отправке Киеву «военного оборудования» для открытия портов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru